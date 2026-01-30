Erzurum’da Sibirya Soğukları Yaban Hayatını Tehdit Ediyor

erzurum-da-sibirya-soguklari-yaban-hayatini-tehdit-ediyor

SİBİRYA KAYNAKLI SOĞUKLAR YABAN HAYATINI ETKİLİYOR

Erzurum’un Aşkale ilçesinde giderek artan Sibirya kökenli dondurucu soğuklar, hem gündelik yaşamı hem de yaban hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 35 dereceye kadar düşmesi, Aşkale HES Baraj Göleti’nin büyük bir kısmının buzla kaplanmasına neden oldu.

GÖÇMEN KUŞLARIN YAŞAM ALANI BUZLA KAPLANDI

Göçmen kuşlar açısından önemli bir dinlenme ve beslenme alanı olan HES Göleti, aşırı soğuklar nedeniyle neredeyse tamamen donmuş durumda. Gölette yaşayan kuşlar, hayatta kalabilmek için gölete akan suyun oluşturduğu küçük, buz tutmamış bölgelerde yiyecek arayışına giriyor.

DONDURUCU SOĞUKLARIN ETKİSİ GECE ARTMAKTA

İlçede termometrelerin akşam saatlerinde gösterdiği eksi 20 derece, gecenin ilerleyen saatlerine doğru eksi 35 dereceye kadar düşerek devam etti. Sert hava koşulları, bölgedeki yaban hayvanlarının beslenme ve barınma sorunlarıyla karşılaşmasına yol açtı.

YABAN HAYATI RİSK ALTINDA: UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, bu kadar düşük sıcaklıkların yaban hayatı için ciddi tehlike oluşturduğunu belirtirken, özellikle kuşlar ve diğer yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığına dikkat çekiyor.

KIŞ MEVSİMİ İÇİN YEM DESTEĞİ ŞART

Yetkililer ve doğaseverler, yaban hayvanlarının kış mevsiminde hayatta kalabilmesi için doğaya uygun noktalara yem bırakılmasının hayati önem taşıdığını ifade ediyor. Bölgedeki aşırı soğukların önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

