Erzurum’daki Kazada 11 Araç Karıştı 20 Yaralı

KAZA, ÇOK SAYIDA ARAÇ KARIAŞTI

Sabah saatlerinde, Erzurum-Erzincan kara yolunda meydana gelen kaza, Kandilli yol ayrımı yakınlarında gerçekleşti. Yoğun sis ve kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, Erzurum istikametine ilerleyen 73 DV 258 plakalı TIR, kayarak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine sebep oldu. TIR’ın ön kısmı ters döndü. Bu esnada, aynı istikamette giden 34 DGD 651 plakalı yolcu otobüsü, duramayarak ters dönen TIR’ın kafa bölümüne çarptı. Kazada, yolda ilerleyen 11 araç daha kaza anına karıştı.

TEKSTİLDEN YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Bölgeden gelen ihbar sonrası jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlileri, araçlardan çıkarılan yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Erzurum’daki hastanelere nakledilmesini sağladı. Kazanın ardından Erzurum-Erzincan kara yolunun çift yönlü olarak trafiğe kapandığı bildirildi. Ekipler, iç kısmında sıkışan otobüs sürücüsünü kurtarmak için seferber oldu. AFAD ve itfaiye ekipleri, yoğun çabalar sonucunda sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak ambulansa ulaşmasını sağladı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Daha sonra 20 yaralı, Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanelerine kaldırıldı ve tedavileri devam ediyor. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, bölgede kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.

