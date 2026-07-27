Erzurumspor’da Üçüncü Etap Kampı Başladı

Spor
Futbolcu antrenman sırasında koşu yapıyor
Erzurumspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında antrenmanlarına devam ediyor ve taktiksel çalışmalar yapıyor.
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Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki Erzurumspor, iki günlük iznin ardından tesislerde yeniden toplandı. Mavi-beyazlı ekip saat 17.30’da başlayan antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve koordinasyon çalıştı. Futbolcular daha sonra pas organizasyonlarına yöneldi. İdman kondisyon ağırlıklı çalışmalarla devam etti. Taktik uygulamalarla sona eren antrenmanın ardından yeni sezon takvimi belli oldu.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Erzurum’da üçüncü etap kampını sürdüren ekip, 1 ve 5 Ağustos’ta iki hazırlık maçı yapacak. Rakipler, maç saatleri ve diğer detaylar kulüp tarafından duyurulacak. Kamp programının bitiş tarihi ise hazırlık maçlarından sonra netleşecek.

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