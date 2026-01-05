Eş Zamanlı Narkotik Operasyonu: 23 Şüpheli Gözaltında

es-zamanli-narkotik-operasyonu-23-supheli-gozaltinda

Uyuşturucu ile mücadele, ülke genelinde kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bu doğrultuda güvenlik güçleri, yeni bir başarılı operasyon gerçekleştirdi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR 4 İLDE YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Şu ana kadar 36 kişinin tutuklandığı ve firari durumda olan Kasım Garipoğlu ile Mert Vidinli’nin bulunduğu uyuşturucu soruşturmasında 26 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

23 ŞÜPHELİ YAKALANDI

‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’, ‘uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak’, ‘bir kişiyi fuhşa teşvik etmek ve bunun yollarını kolaylaştırmak’, ‘fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlamalarıyla hakkında işlem yapılan 23 şüpheli, gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan kişiler arasında oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya fenomeni Burak Altındağ yer aldı. Diğer şüphelilerden ikisinin yurt dışında olduğu, birinin ise başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu öğrenildi. 12 şüpheli için tutuklama kararı verilirken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Hurdacıların Kaçırdığı 250 Bin TL’lik Malzeme Ele Geçirildi

Kayseri'de 250 bin TL'lik hurda çalan iki hırsız, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarıyla belgelendi.
Gündem

Tokat’ta Evde Yangın 50 Çuval Fındığı Kül Etti

Erbaa'da elektrik kaçağından kaynaklandığı öne sürülen yangında bir ev ve yaklaşık 3 ton fındık yandı. Yangın, büyük zarara yol açtı.
Gündem

İnegöl’de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı; kaza sonucunda aralarında bir çocuğun da bulunduğu üç kişi yaralandı.
Gündem

Isparta’da Kamyonet ve Mikser Çarpıştı: 1 Yaralı

Isparta'da meydana gelen bir trafik kazasında kamyonetle mikser çarpıştı. Kazada sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Bursa’da Kayınbirader Eniştesi Tarafından Vuruldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada enişte, kayınbiraderini tabancayla bacağından yaraladı. Enişte ise darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.