Eş Zamanlı Narkotik Operasyonu: 23 Şüpheli Gözaltında

Uyuşturucu ile mücadele, ülke genelinde kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bu doğrultuda güvenlik güçleri, yeni bir başarılı operasyon gerçekleştirdi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR 4 İLDE YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Şu ana kadar 36 kişinin tutuklandığı ve firari durumda olan Kasım Garipoğlu ile Mert Vidinli’nin bulunduğu uyuşturucu soruşturmasında 26 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

23 ŞÜPHELİ YAKALANDI

‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’, ‘uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak’, ‘bir kişiyi fuhşa teşvik etmek ve bunun yollarını kolaylaştırmak’, ‘fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlamalarıyla hakkında işlem yapılan 23 şüpheli, gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan kişiler arasında oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya fenomeni Burak Altındağ yer aldı. Diğer şüphelilerden ikisinin yurt dışında olduğu, birinin ise başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu öğrenildi. 12 şüpheli için tutuklama kararı verilirken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.