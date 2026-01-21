Trump: İran’la İlgili Açıklamaları ve Saldırı Seçenekleri

trump-iran-la-ilgili-aciklamalari-ve-saldiri-secenekleri

Trump, başkanlığının ilk yıl dönümünde News Nation kanalına verdiği röportajda, hem iç hem de dış politika konularında değerlendirmelerde bulundu. İran’ın “kendisine yönelik suikast tehditlerini” değerlendiren Trump, “Herhangi bir şey olursa tüm ülke havaya uçacak. Onları kesinlikle çok sert vuracağım.” şeklinde konuştu. Bu konuda net talimatlar verdiğini belirten Trump, “Bir şey olursa onları yeryüzünden silecekler.” ifadesini kullandı. Ayrıca, eski Başkan Joe Biden’ı İran’ın tehditlerine karşı yeterince tepki vermemekle eleştirdi.

İSYAN YASASI KONUŞMALARI

Trump, Minnesota eyaletinde göçmenlere yönelik operasyonlar nedeniyle düzenlenen protestolar hakkında da bir değerlendirme yaptı. İsyan Yasası’nın “şimdilik gereksiz olduğunu” ifade eden Trump, gerektiğinde yasayı devreye sokabileceğini kaydetti. Ayrıca, yasayı yürürlüğe koymanın “mahkeme sistemini bypass edeceğini” ve “hayatı çok daha kolaylaştıracağını” vurguladı.

ASKERİ SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİYOR

The Wall Street Journal’ün haberine göre, ABD’nin İran’a yönelik askeri saldırı planlarının gündemde kalmaya devam ettiği bildiriliyor. Gazeteye bilgi veren hükümet yetkilileri, Trump’ın danışmanlarına İran’a karşı askeri seçenekler üzerinde baskı yapmaya devam ettiğini aktardı. Yetkililer, Trump’ın olası bir operasyonun beklenen etkisini tarif ederken sıkça “kararlı” kelimesini kullandığını belirtti. Ancak, henüz saldırı emri vermediği ve nihai kararının belirsiz olduğu da ifade edildi. Ayrıca, bölgeye ek hava savunma sistemleri, özellikle Patriot ve THAAD sistemlerinin yönlendirileceği kaydedildi. Geçtiğimiz hafta, bölgede yeterli askeri unsurun bulunmaması nedeniyle Orta Doğu’ya daha fazla sevkiyat yapılması durumunda ABD’nin saldırı seçeneklerinin artacağına dikkat çekildi.

