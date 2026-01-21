szymanski-nin-yeni-adresi-rennes-oldu

Fenerbahçe’de bir süredir taraftarların performansını eleştirdiği ve tribünden tepki gösterdiği Sebastian Szymanski’nin transferinde son aşamaya gelindi. Polonyalı futbolcunun yeni takımı Rennes oldu.

TRANSFERDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Edinilen bilgilere göre, Fenerbahçe ile Rennes arasındaki görüşmeler sonuçlandı ve 10.5 milyon euro karşılığında Szymanski’nin transferi için el sıkışıldı. Fransız temsilcisi, 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2029 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalayacak. Szymanski’nin sağlık kontrolü için kısa süre içerisinde Fransa’ya gitmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE’DEKİ PERFORMANSI

2023 yazında Fenerbahçe’ye 9 milyon 750 bin euro bedelle katılan Szymanski, sarı-lacivertli formayla toplam 134 maçta görev aldı. Bu süre zarfında 22 gol atmanın yanı sıra 30 asistle de takımına önemli katkılar sundu.

VEDA ANTERNMANINA KATILDI

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe’deki son antrenmanına bugün çıkarak takım arkadaşlarıyla vedalaşmış oldu.