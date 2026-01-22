Esat Yontunç Havalimanında Gözaltına Alındı

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Bu çerçevede, yurt dışında olduğu belirlenen yapımcı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Hakkında çıkarılan yakalama kararı sonucunda Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı.

YONTUNÇ’TAN AÇIKLAMA

Yontunç, sosyal medya hesabından konuya ilişkin dün bir açıklama yaptı. “Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmadı” diyen Yontunç, “Alnım ak, ben kendime güveniyorum” ifadelerini kullandı.

