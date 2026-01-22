Hidrojen Yakıtlı Tren Projesi İçin Protokol İmzalandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hidrojen Yakıtlı Tren Geliştirme Projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, bu proje çerçevesinde Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) ile İngiltere arasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda bir iş birliği protokolü imzalandığını belirtti.

TÜRKİYE’DE ÇEVRE DOSTU BİR DÖNEM

İmzalar, TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay ile İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris tarafından atıldı. Uraloğlu, bu iş birliğinin demiryolu sektörü için olduğu kadar çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşım hedefleri açısından da önem taşıdığını vurguladı.

Bakan Uraloğlu, hidrojen yakıt hücreli trenlerin karbon salımını azaltmakla kalmayıp, gürültü kirliliğini de engellediğini ve daha konforlu, çevreci bir yolculuk sunduğunu ifade etti.

İNGİLTERE’YLE GÜÇLÜ BİR ORTAKLIK

Ayrıca, bu iş birliği çerçevesinde İngiltere’den prestijli akademik kurumlar ve uzman kuruluşların katkıda bulunacağını dile getiren Uraloğlu, “Türkiye tarafında prototip üretim merkezi olarak TÜRASAŞ projede merkez rol üstlenecek. Yakıt hücresi ve sistem entegrasyonunda ilgili paydaşlarla birlikte kritik teknik alanlarda bilgi birikimi ve teknik destek süreci yürütülecek” şeklinde konuştu.

PROJENİN HAKLARI TÜRASAŞ’A AİT

Uraloğlu, ayrıca “Hidrojen yakıtlı lokomotiflerin TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğümüzde üretilmesini planlıyoruz. Bu proje bir Ar-Ge niteliği taşımakta olup tüm hakları TÜRASAŞ’a ait olacak” dedi.

YERLİ MÜHENDİSLİKLE GÜÇLENECEK KAPASİTE

Bakan Uraloğlu, söz konusu iş birliği ile Türkiye’nin hidrojenle çalışan demiryolu araçları alanındaki kurumsal kapasitesinin güçlendirileceğini, “Protokol çerçevesinde tasarım, sistem mimarisi, güç elektroniği, enerji yönetimi ve emniyet gibi teknik alanlarda bilgi ve teknik destek sağlanacak. Yerli mühendislik kabiliyetlerimizi bu proje sayesinde daha da ileri taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

BÖLGESEL MERKEZ OLARAK TÜRASAŞ

Uraloğlu, projenin üretimin yanı sıra teknoloji transferi ve bilgi paylaşımı açısından önemine de değinerek, “Amacımız hidrojen teknolojisinde sürdürülebilir bir kapasite oluşturmak ve uluslararası standartlara uygun, rekabetçi yerli çözümler sunmaktır. Bu yöndeki çalışmalarımızla TÜRASAŞ’ı bu alanda bölgesel bir merkez haline getireceğiz” açıklamasında bulundu.

Son olarak Bakan Uraloğlu, projenin uzun vadede çevre dostu ulaşım sistemlerine geçişte belirleyici bir rol oynamasını beklediğini vurguladı ve “Yeşil ulaşımı güçlendirecek bu yatırımı, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.