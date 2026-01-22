TCMB Toplam Rezervleri 200 Milyar Doları Aştı

tcmb-toplam-rezervleri-200-milyar-dolari-asti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri tarihteki en yüksek seviyeye ulaşarak 200 milyar doları geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda TCMB rezervleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, “Rezervlerimiz tarihi zirvesinde. Uyguladığımız program sayesinde brüt rezervler yaklaşık 107 milyar dolar artarak 205,2 milyar dolara ulaştı. Swap hariç net rezervlerdeki artış ise 139,3 milyar dolar oldu. Uluslararası standartlara göre rezerv yeterliliğini sağladık” ifadesini kullandı. Ayrıca, 143 milyar dolar tutarındaki KKM’den çıkış sürecinin de başarıyla tamamlandığını belirtti.

DÖVİZ POZİSYONUNDA ÖNEMLİ İYİLEŞME

Bu gelişmelerle birlikte, döviz pozisyonunda toplam 280 milyar doları aşan bir iyileşme kaydedildi. Güçlenen makro finansal istikrar, risk priminin azalmasına ve ekonominin şoklara karşı daha dayanıklı hale gelmesine önemli katkılarda bulunuyor.

