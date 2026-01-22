Tom Barrack YPG/SDG ile Görüşmelerini Açıkladı

Suriye’de yaşanan YPG/SDG ile Suriye ordusu arasındaki çatışmaların sona ermesi, terör örgütünün geri çekilmesi ve taraflar arasında bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasıyla mümkün oldu. Suriye ordusunun gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu birçok yerleşim YPG/SDG’den kurtarılırken, batılı yetkililer de tarafların entegrasyon sürecine girmesi gerektiğini savundu.

TOM BARRACK’IN GÖRÜŞMELERİ

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, YPG/SDG’nin önde gelen isimleri Mazlum Abdi ve İlham Ahmed ile bir araya geldiğini duyurdu. Barrack, bu görüşmenin ardından ABD’nin, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Suriye hükümeti arasında 18 Ocak’ta imzalanan anlaşmayı destekleme konusundaki kararlılığını ifade etti.

ABD’NİN DESTEĞİ ENTEGRASYON ÜZERİNE

Barrack’ın yaptığı bu açıklamada, ABD’nin entegrasyon sürecine verdiği güçlü desteği ve taahhüdü vurgulaması dikkatleri üzerine çekti. YPG/SDG’ye yönelik desteklerini “entegrasyon” çerçevesinde sınırlı tutması, uluslararası gözlemciler ve analistler tarafından daha fazla gündeme getirilecek bir durum olarak öne çıktı.

