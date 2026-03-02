Esendere Sınır Kapısı’nda Sadece Dönüşlere İzin Verildi

Sınır Bölgesinde Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından, sınır bölgesindeki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. İran yönetiminin, Urmiye-Sero Gümrük Kapısı’nı kapatma kararının ardından, Hakkari’deki Esendere Gümrük Kapısı’nda ticari ve sivil geçişler tamamen durduruldu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nin, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in vefatının ardından 40 günlük yas ilan ettiğine dair bilgiler alındı. Bu süreçte, sınırın İran tarafında siyah bayrakların asıldığı gözlemlendi.

KONTROLLÜ GEÇİŞ İZNİ VERİLİYOR

Sınır hattında güvenlik gerekçesiyle genel trafiğe kapatılmasıyla birlikte, bazı istisnai uygulamalar yürütülüyor. İran’da bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye’ye girişi, Türkiye’de bulunan İran vatandaşlarının ise ülkelerine dönüşü kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Esendere Beldesi Merkez Muhtarı Murat Baran, gelişmeleri dikkatle izlediklerini ifade ederek, İran tarafından uygulanan kısıtlamalar nedeniyle geçişlerin durma aşamasına geldiğini aktardı. Baran, “Şu an sadece karşılıklı olarak vatandaşların kendi ülkelerine dönmelerine izin veriliyor. Temennimiz bölgedeki durumun bir an önce sakinleşmesidir” şeklinde konuştu.