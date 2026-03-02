Esendere Sınır Kapısı’nda Trafik Durduruldu

GÜVENLİK TEDBİRLERİ EN ÜST SEVİYEDE

ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı saldırılar sonrası sınır bölgesinde güvenlik önlemleri artırıldı. İran yetkililerinin Urmiye-Sero Gümrük Kapısı’nı kapatma kararı almasının ardından, Hakkari’deki Esendere Gümrük Kapısı’nda da hem ticari hem de sivil geçişler tamamen durduruldu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nin, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ölümünün ardından 40 günlük yas ilan ettiği bildirildi. Bu yas dolayısıyla, İran sınırında siyah bayrakların asıldığı gözlemlendi.

SINIR HATTINDA İSTİSNAİ UYGULAMA

Güvenlik nedenleriyle genel geçişe kapatılan sınır hattında, istisnai bir uygulama yürürlükte. Türkiye’de bulunan İran vatandaşlarının ülkelerine dönüşü ile İran’da bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye’ye girişi için kontrol mekanizması işleyecek.

GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Esendere Beldesi Merkez Muhtarı Murat Baran, gelişmeleri dikkatle gözlemlediklerini ifade ederek, İran tarafından alınan kısıtlamalar sonrası geçişlerin durma noktasına geldiğini söyledi. Baran, “Şu an sadece karşılıklı olarak vatandaşların kendi ülkelerine dönmelerine izin veriliyor. Temennimiz bölgedeki durumun bir an önce sakinleşmesidir” şeklinde konuştu.

