Kerimcan Durmaz’a Hapis Cezası Verildi

kerimcan-durmaz-a-hapis-cezasi-verildi

Yasa dışı bahis reklamı yapma suçlamasıyla 8 Ocak tarihinde gözaltına alınan ve 20 Şubat’ta serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın davası sonuçlandı. İstanbul’daki 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmada, Durmaz’ın avukatı Müge Doğan hazır bulundu. Duruşma esnasında savunma yapan Doğan, müvekkilinin bahsedilen suçu işlemediğine inandıklarını kaydederek, mahkemeden Durmaz’ın beraatını talep etti.

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, Kerimcan Durmaz’ı zincirleme şekilde “kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek” suçundan toplam 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti. Ayrıca mahkeme, Durmaz hakkında “yurt dışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.

İDDİANAME DETAYLARI

Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı “suçtan zarar gören” olarak yer aldı ve Kerimcan Durmaz “şüpheli” konumunda değerlendirildi. İddianamede, Durmaz’ın bilgisi dahilinde çekilen yasa dışı bahis reklamlarının, sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaştığı, bu durumun yasa dışı bahsi ve kumarı topluma olağan hale getirdiği ve kamuoyuna zarar verdiği vurgulandı.

SUÇLAMALARA YANIT VERİLMİYOR

İddianamede, Durmaz’ın üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği ancak görüntülerin incelenmesi sonucunda, yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının himaye edildiği anlarda, şüphelinin arkasını döndüğü belirtilerek “hani casinolar falan” ifadelerini kullandığı belirtildi.

HAPİS CEZASI TALEBİ

Şüpheli Kerimcan Durmaz’ın, zincirleme olarak “kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek” suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla yargılanması istendi.

