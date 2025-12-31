Esenyurt’ta Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

Yangın, 00.30 sıralarında bir fabrika tesisinde patlak verdi.

YANGININ SEBEBİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Olay, Esenyurt Osmangazi Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine, bölgedeki çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirilmişti. Yangının altıncı saati geride kalırken, itfaiye ekipleri 5 farklı koldan müdahaleler gerçekleştirmeye devam ediyor.

BASKI ALTINA ALINDI, AMA TEHLİKE SÜRÜYOR

Yangın kısmen kontrol altına alınmış olsa da fabrikanın bahçesindeki yanma olayı devam ediyor. Binanın içindeki alevler kontrol altına alınırken, bahçede meydana gelen yanmalar ve patlamaların, bahçede bulunan gaz tüplerinin etkisiyle gerçekleştiği öğrenildi. Saat 05.30 itibarıyla bu tüplerin tamamen boşaldığı ve patlamaların sona erdiği bildiriliyor.

TRAFİKTE DENGESİZLİK YAŞANMAKTA

Çevrede güvenlik önlemleri devam ederken, yangının çıktığı Hadımköy Yolu Caddesi’nde trafik sorunları gözlemleniyor. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, yetkililer yangınla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

