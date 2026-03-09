Esenyurt’ta Gökdelenler İçin İflas Kararı Alındı

İSTANBUL’DA İNŞAAT KRİZİ

İstanbullular, gökdelenlerin yarıda kalması nedeniyle durup bakmak zorunda kalıyor. Esenyurt’ta Inovvi 4 projesi çerçevesinde yaklaşık 15 yıldır devam eden inşaat çalışmaları, yüzlerce dairenin birikmesine rağmen tamamlanamadı. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hakkında açılan davada ise karar alınmış durumda.

ŞİRKETİN İFLASINA HÜKMEDİLDİ

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde gerçekleştirilen davanın 12. duruşmasında şirketin iflasına karar verildi. Bu kararın ardından dosyanın icra ve iflas sürecinin başlatılması da onaylandı.

DAİRELER SATILDI AMA İNŞAAT DEVAM ETMEDİ

Kararda, Esenyurt’ta inşa edilmesi planlanan İnnovia 4 projesi kapsamında yüzlerce dairenin satışına rağmen inşaatların henüz tamamlanmadığına dikkat çekildi. Ayrıca, projeden daire satın alan birçok kişinin mağduriyet yaşadığı ifade edildi.

BORÇLAR 11 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Şirketin açtığı konkordato talebinin mahkemece reddedilmesi, iflas sürecinin hızlanmasına yol açtı. İstanbul Anadolu Adliyesi’nde sürdürülen davada, bilirkişi raporlarına göre şirketin toplam borç yükünün 11 milyar lirayı aştığı belirtildi.

DOSYA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLDİ

Mahkeme kararının ardından, dava dosyası Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü’ne iletildi.