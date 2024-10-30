Esenyurt’un Belediye Başkanı Özer Gözaltına Alındı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve örgüt yöneticisi Remzi Kartal ile yapılan görüşmelerin ayrıntıları öne çıktı.

AHMET ÖZER SORUŞTURMASINDAKİ DETAYLAR

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütü mensuplarından elde edilen belgeler, aynı zamanda Kuzey Irak Kandil bölgesindeki yönetici kadrosuna ulaştırılmış. PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı’da yapılan bir görüşmeye dair belgelerde, Özer’in “sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi” ile ilgili bilgiler bulunduğu kaydedildi.

Özer’in iletişimlerin dinlenmesi tedbiri altında olduğunun belirtildiği açıklamada, son on yıl içinde PKK/KCK mensubiyeti dolayısıyla adli işlem kaydı bulunan 694 kişiden biri olarak bağlantı kurduğu ve Remzi Kartal ile 14 kez görüşme gerçekleştirdiği saptandı. Remzi Kartal, PKK’nın üst düzey yöneticilerinden biri olarak kırmızı bültenle aranan bir isim. Soruşturmada elde edilen bilgilere göre, Özer’in terör örgütü ile yoğun ve sürekli bir ilişki içinde olduğuna dair ele geçirilen deliller, güçlü bir suç şüphesi oluşturuyor.

BAŞSAVCILIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; Halen İstanbul ili Esenyurt ilçesi Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olan şüpheli AHMET ÖZER’in soruşturma evrakımız kapsamındaki delillere göre özet olarak; şüphelinin terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlar (terör örgütü lideri Abdullah ÖCALAN ile İmralı adasında yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi)” ifadesiyle detaylar aktarılıyor.

Aynı zamanda, “İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karara istinaden konutunda, işyerinde ve araçlarında arama yapılması, suç delillerine el konulması, şüphelinin 30/10/2024 tarih saat: 06.00 itibariyle yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda adı geçen şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Arama işlemleri halen devam etmektedir.” denildi.

CHP’DEN TEPKİLER YÜKSELİYOR

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, gözaltı işlemine tepki göstererek, “Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer bu sabah gözaltına alınarak Emniyet’e götürüldü. Kimin terörle mücadele ettiğini kimin iktidar mücadelesi verdiğini biliyoruz.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, “Esenyurt Belediye Başkanımız Prof.Dr. Ahmet Özer, bu sabah gözaltına alındı. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Türkiye, siyasilere, biliminsanlarına karşı sabah ev baskınlarının yapıldığı bir ülke olmaktan çıkmalı.” ifadelerini kullandı.

ESENYURT BELEDİYESİ VE AHMET ÖZER HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Ahmet Özer’in gözaltına alınmasıyla birlikte kamuoyunun dikkatini çeken pek çok soru gündeme geldi. İnsanlar, “Ahmet Özer kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi partiden?” sorularına yanıt arıyor. Özer, 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak Esenyurt Belediye Başkanı seçilmişti. 1960 yılında Van’da doğan Ahmet Özer, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden birincilikle mezun olup akademik kariyerine sosyoloji ve siyaset felsefesi alanında sürdürmüştür.

Özer, birçok bilimsel yayının yanı sıra, “GAP ve Sosyal Değişme”, “Modernleşme ve Güneydoğu” gibi eserleriyle tanınır. Şu anda Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.