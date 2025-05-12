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Esin Gündoğdu 72 Kilo Verdi!

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FİZİKSEL DEĞİŞİMİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

‘Kocan Kadar Konuş’, ‘Recep İvedik 2’, ‘Aşk Yeniden’, ‘Yeni Gelin’, ‘Hayat Bazen Tatlıdır’ ve ‘Tozkoparan İskender’ gibi birçok popüler projede yer alan Esin Gündoğdu, geçirdiği büyük fiziksel değişimle adından söz ettiriyor.

YENİ GÖRÜNÜMÜ HAYRANLARINI ŞAŞIRTTI

Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sayesinde hayranlarıyla sürekli etkileşimde bulunuyor. Son olarak yayınladığı fotoğraf, takipçilerinin hem şaşkınlık hem de hayranlık duymasına neden oldu. Gündoğdu, yeni görünümüyle adeta bambaşka birine dönüşmüş durumda ve bu durum gündem haline geldi.

SAĞLIĞINA YENİ BİR YOL ÇİZDİ

Kilo vermek için birçok yöntem denedikten sonra, Gündoğdu sonunda mide küçültme ameliyatı olma kararı aldı. Sürecin zorlu olduğuna dikkat çekerek, “Ancak sonucunda sağlıklı ve mutlu bir yaşama kavuştum” ifadelerini kullandı. Bu değişim, onun yaşam kalitesini artırarak, daha sağlıklı bir hayat sürmesini sağladı.

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