Esin Gündoğdu, 72 Kilo Verdi!

ESİN GÜNDOĞDU’NUN BÜYÜK DEĞİŞİMİ

Esin Gündoğdu, ‘Kocan Kadar Konuş’, ‘Recep İvedik 2’, ‘Aşk Yeniden’, ‘Yeni Gelin’, ‘Hayat Bazen Tatlıdır’ ve ‘Tozkoparan İskender’ gibi pek çok popüler projede rol almış bir oyuncu olarak, geçirdiği büyük fiziksel değişim ile dikkatleri üzerine çekiyor.

HAZIRLANDIĞI YENİ GÖRÜNÜMÜYLE İLGİ TOPLADI

Sosyal medya üzerinden sık sık paylaşımlar yapan Gündoğdu, yeni yayınladığı fotoğraflarla hayranlarını hem şaşırtıyor hem de büyülüyor. Son haliyle adeta bambaşka birine dönüşen Gündoğdu’nun görünümü, gündeme oturmuş durumda.

MİDE AMELİYATI İLE KİLO VERDİ

Kilo vermek konusunda çeşitli yöntemler deneyen Gündoğdu, nihayetinde mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdiğini açıkladı. Sürecin zor geçtiğini kaydeden oyuncu, sonuç olarak sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdüğünü belirtiyor.