Esin Gündoğdu Kilo Verdi, Gündem Oldu

Esin Gündoğdu’nun Büyük Değişimi

SON HALİNİN GÜNDEME GELMESİ

‘Kocan Kadar Konuş’, ‘Recep İvedik 2’, ‘Aşk Yeniden’, ‘Yeni Gelin’, ‘Hayat Bazen Tatlıdır’ ve ‘Tozkoparan İskender’ gibi hit yapımlarda rol alan Esin Gündoğdu, geçirdiği büyük fiziksel değişimle dikkat çekiyor. Sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlarla sık sık hayranlarıyla etkileşimde bulunan Gündoğdu, son fotoğrafıyla takipçilerini hem şaşırttı hem de büyüledi. Gündoğdu’nun bu yeni imajı, hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.

MİDE AMELİYATI SÜRECİ

Kilo vermek amacıyla pek çok yöntem deneyen Esin Gündoğdu, nihayetinde mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. Ameliyat sürecinin kolay olmadığını belirten Gündoğdu, bu zorlu sürecin ardından sağlıklı ve mutlu bir yaşama kavuştuğunu ifade etti. Bambaşka bir görünümle karşımıza çıkan Gündoğdu, geçirdiği değişimle gün içerisinde gündem olmaya devam ediyor.