Eşine Gözaltı Talebi: Tuncay Sonel’in Ardından Handan Sonel Hakkında Adım Atıldı

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in ardından eşi Handan Sonel hakkında da gözaltı ve tutuklama talebiyle savcılığa başvuru yapıldığı aktarıldı.

Bununla birlikte, Gülistan Doku soruşturması çerçevesinde tutuklanan Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’e yönelik olarak da suç duyurusu gerçekleştirildi. Soruşturma devam ederken, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel dahil toplamda 12 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Handan Sonel hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na gözaltı ve tutuklama talebiyle başvurdu. Başvuruda, Handan Sonel’in Gülistan Doku olayına dair bilgi sahibi olmamasının mümkün olmadığına dikkat çekildiği öğrenildi.

ÖNCEKİ GÜN TUTUKLANDI

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, önceki gün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇ DELİLLERİNİ ORTADAN KALDIRMA

Savcılığın Erzurum Sulh Ceza Hakimliği’ne sunduğu tutuklama talebinde, Gülistan Doku’nun kaybolmasının ardından yaşanan usulsüzlükler detaylı bir şekilde açıklanıyor.

Hastane ve güvenlik kamera kayıtları, Gülistan Doku’nun kaybolmasının hemen ardından silindiği belirlenen hastane kayıtları ile güvenlik kamerası görüntülerinin kaybolduğu tespit edildi.

SIM kart ve sosyal medya müdahalesi iddiaları arasında, Doku’nun ailesi tarafından yeniden çıkartılan SIM kartın, valinin talimatıyla usulsüz olarak “yetkisiz” kişiler tarafından incelendiği ve sosyal medya hesaplarına gizlice giriş yapılarak kritik bilgilerin yok edildiği belgelendi.

Tuncay Sonel’in “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, “sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme”, “özel hayatın gizliliğini ihlal etme”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme”, “resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme” suçlarını işlediği yönünde kuvvetli deliller bulunduğu bildirildi.

TUTUKLU ŞÜPHELİLERİN LİSTESİ

Tutuklanan şüpheliler arasında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in yanı sıra Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku’nun SIM kartındaki verileri sildiği ileri sürülen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer, eski polis olan üvey babası Engin Yücer ve Tuncay Sonel’in koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu da bulunuyor. Ayrıca, Tunceli Devlet Hastanesi’nin eski başhekimi Çağdaş Özdemir’in de tutuklandığı bildirildi.