Eşinin Ölümü Üzerine Profesör İfadesi

ÇANAKKALE’DE CİNAYET ŞÜPHESİ

Çanakkale’de sabah saatlerinde yaşanan bir olayda, tartıştığı eşinin beşinci kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiğini iddia eden Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Alptekin Yavaş, cinayet şüphesiyle tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Bu üzücü olay sonucunda, profesörün ifadesinin detayları ortaya çıktı.

PROFESÖRÜN İFADESİ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Yavaş’ın ifadesi, olayın akışına ilişkin önemli noktaları içeriyor. Profesör, eşinin düşüşüne dair açıklamalar yaparak, cinayet suçlamalarını reddediyor. “Eşimle aramızda bir tartışma oldu, ama bunun sonucunda böyle bir durum yaşanacağını asla tahmin etmezdim” diyor. Bu sözler, olaya dair belirsizlikler ve soru işaretleri oluşturuyor.

TUTUKLULUK SÜRECİ VE SONRASINDAKİ GELİŞMELER

Yavaş’ın tutuklanması, çevresinde büyük bir etki yarattı. Olayın detayları ve profesörün ifadesinin araştırılması, kamuoyunda merak uyandırıyor. Çanakkale’deki adli süreç, cinayet şüphesinin netleşmesi açısından kritik bir öneme sahip. Olayın takipçisi olan tüm gözler, mahkemeden gelecek yeni bilgilere çevrildi.