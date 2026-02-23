Eşinin Silahlı Saldırısında Hayatını Kaybetti

Eşinden Yıllarca Eziyet Gören Kadın Hayatını Kaybetti

Gülten Ürkmez, yıllarca eşinden gördüğü eziyetin ardından, bu işkencenin son bulmasını istemiş ancak bu çabası sonuçsuz kalmıştır. 41 yaşındaki 4 çocuk annesi Gülten Ürkmez, yaşamını aldığı silahlı bir saldırı sonucunda kaybetmiştir. Olay, İstanbul’un Çatalca ilçesinde gerçekleşmiştir. Gülten Ürkmez, çocuk yaşta tanıştığı Serkan Ürkmez ile ailesinin onayı olmaksızın evlenmiştir. Evliliklerinin ilk yıllarından itibaren şiddet gördüğü öne sürülen Ürkmez’in eşi, iddialara göre alkol ve kumar bağımlılığı ile mücadele etmekteydi.

Kayıp bir yılın ardından büyük oğlunu motosiklet kazasında yitiren Gülten, eşinden boşanmak istediğini söylemesiyle birlikte yeniden şiddete maruz kalmıştır. Bu defa, çocukları annelerine destek olarak babaları Serkan Ürkmez’i evden uzaklaştırmayı başarmışlardır. Ancak Serkan Ürkmez, evden uzaklaşmasına rağmen tehditlerine devam etmiş ve eşini takip etmeye başlamıştır.

OTOBÜS BEKLERKEN SALDIRIYA UĞRADI

Dişçiye gitmek amacıyla evden çıkan Gülten Ürkmez, otobüs durağında beklerken Serkan Ürkmez’in silahlı saldırısına hedef olmuştur. Olayın ardından motosikletle kaçmaya çalışan Serkan Ürkmez, kısa bir süre içinde yakalanmıştır. Gülten Ürkmez’in ailesi, Serkan Ürkmez’in geçtiğimiz yıl trafik kazasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki oğlu Berkan Ürkmez’i de öldürmüş olabileceğini düşünmektedir. Bu kazanın yeniden incelenmesi talep edilmektedir.

Öldürülen kadının annesi Gülseren İnce, “Kızımın kanı yerde kalmasın, senelerdir aynı. Kızımı defalarca kez dövüp dövüp kapıya attı.” ifadelerini kullanmıştır. Kız kardeşi Şenay İnce ise, “Silah paylaşmış, Gülten’in iş yerine çelenk göndermiş. Ama kardeşim hiç beklemiyordu, ‘Yapmaz, yapamaz’ dedi. Ama kıydı bacıma.” şeklinde açıklamada bulunmuştur. Uzun yıllar boyunca şiddet altında yaşamış olan Gülten Ürkmez, Çatalca’da son yolculuğuna uğurlanmıştır.