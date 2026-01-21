Eski Avcılar Başkan Yardımcısı Burçin Baykal İntihar Etti

eski-avcilar-baskan-yardimcisi-burcin-baykal-intihar-etti

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal’ın intihar ettiği bildirildi. Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik’in aktardığına göre, Baykal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayarak yaşamına son verdi. Ayrıca, Burçin Baykal’ın kardeşi Burak Baykal’ın da Kasım 2025’te bir intihar notu bırakarak hayatına son verdiği öğrenildi.

İNTİHAR NOTU BIRAKTI

Baykal, 2022 yılında tutuklanmıştı. 2021 yılında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Erkan Karaaslan” liderliğindeki bir suç örgütüne dair yürüttüğü kapsamlı soruşturma sonrası tutuklanmıştı. Burçin Baykal, kısa süren tutukluluk döneminin ardından 2023 yılında serbest bırakılmıştı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bayram İkramiyeleri İçin Artış Beklentisi Yükseliyor

Emekli bayram ikramiyeleri bu yıl artacak. 4000 TL olan tutarın yükselmesi bekleniyor, emekliler yeni rakamların açıklanmasını dört gözle bekliyor.
Gündem

Trump’ın İran’la Savaş İhtimali Gündemde

ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanıyor. Trump, suikast girişimi olursa İran'ı haritadan silme talimatı verirken, İran'dan cihat fetvası açıklaması geldi. Tarihi gelişmeler yaşanıyor.
Gündem

İslam Memiş’ten 10 Bin TL’lik Altın Uyarısı

Siyasi ve jeopolitik risklerin artmasıyla altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı. 2026 yılına hızlı bir giriş yapan altın, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Uzmanlar, fiyatın daha da yükselebileceğini belirtiyor.
Gündem

Real Madrid Monaco’yu Farklı Geçti 6-1

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu 6-1 yenerek dikkat çekici bir performans sergiledi. Mbappe'nin iki gol attığı maçta Arda Güler de bir asistle katkıda bulundu.
Gündem

TCMB Papara Faaliyet İznini İptal Eden Kararı Kaldırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Papara Elektronik Para AŞ'nin faaliyet iznini iptal eden kararını geri aldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.