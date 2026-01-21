Eski Avcılar Başkan Yardımcısı Burçin Baykal İntihar Etti

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal’ın intihar ettiği bildirildi. Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik’in aktardığına göre, Baykal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayarak yaşamına son verdi. Ayrıca, Burçin Baykal’ın kardeşi Burak Baykal’ın da Kasım 2025’te bir intihar notu bırakarak hayatına son verdiği öğrenildi.

İNTİHAR NOTU BIRAKTI

Baykal, 2022 yılında tutuklanmıştı. 2021 yılında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Erkan Karaaslan” liderliğindeki bir suç örgütüne dair yürüttüğü kapsamlı soruşturma sonrası tutuklanmıştı. Burçin Baykal, kısa süren tutukluluk döneminin ardından 2023 yılında serbest bırakılmıştı.