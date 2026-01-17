Eski Futbolcu Ümit Karan’dan Şok İfade Açıklaması

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul’da gerçekleşen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde eski futbolcu Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklandı. Karan, “uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran” suçlamasıyla mahkumiyetle karşı karşıya kaldığı bildirildi.

KARAN’IN HAKİM İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Ümit Karan’ın hakimlikteki ifadesinin bazı bölümleri gün yüzüne çıktı. Karan, nöbetçi hakimlikle yaptığı görüşmede şu şekilde konuştu: “20 senelik arkadaşlarım bir anda torbacılarım oldu ve daha önce 2 ay kadar görüştüğüm sevgili olduğum Ş’nin beyanları üzerine buradayım. Muhtemelen kendini aklamak için üzerime beyanda bulunuyor.”

KİMSENİN HAKKI YOK

Ayrıca Karan, “Benim gece hayatım var ama uyuşturucu kabul etmem, başkalarının yuvalarını yıkmaya kimsenin hakkı yok. Bir insanın kendini kurtarmak için 5 tane kişinin hayatını yıkabilmek bu kadar kolay olmamalı” diyerek iddialara karşı kendini savundu.