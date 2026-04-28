Eski Halfeti Belediye Başkanı Hakkında Tutuklama Kararı Alındı

ŞANLIURFA’DA BELEDİYEYE YÖNELİK SUÇLARLA İLGİLİ OPERASYON

Şanlıurfa ilinde Halfeti Belediyesinin önceki yönetim dönemine ait “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “edimin ifasına fesat karıştırma” suçları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 46 şüpheliden 29’u tutuklandı. Tutuklamalar arasında eski Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak da yer alıyor.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24 Nisan tarihinde operasyon düzenledi. Bu operasyonda, eski Belediye Başkanı Albayrak, eski encümen üyeleri, farklı birimlerde görev yapan personel ve bazı esnafların da bulunduğu 46 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından, Albayrak’ın da bulunduğu 29 şüpheli tutuklandı.

17 şüpheliden 3’ü serbest bırakılırken, 14’ü adli kontrol şartıyla salıverildi. Halfeti Belediyesinin önceki yönetimine yönelik olarak yapılan bu operasyon, toplam 51 kişi hakkında işlem yapılmasına yol açtı. Bunlar arasında 28’i kamu görevlisi olup, 50 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından 4 kişi serbest bırakılmıştı.

SUÇLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Soruşturma çerçevesinde bir şüphelinin yakalanması için yürütülen çalışmalar ise devam ediyor.

