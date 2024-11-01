“Eski Konyasporlu Futbolcudan Galatasaray İtirafı”

İskoç Futbolcunun Türkiye Kariyeri Üzerine Düşünceleri

Günümüzde İskoçya’nın St Johnstone takımında oynayan Barry Douglas, daha önce Konyaspor’da geçirdiği dönem ile ilgili İskoçya’daki bir podcastte dikkat çekici açıklamalar yaptı. Douglas, Türkiye’deki kulüplerin yönetim şekli üzerine kendi görüşlerini paylaşırken, özellikle Galatasaray maçıyla ilgili ilginç bir prim itirafında bulundu.

Türkiye’de Bonus Dağıtımı ve Yönetim Sorunları

Douglas, kulüplerinin alt sıralara düşmesi halinde panikleyerek, “bonus dağıtmak konusunda çılgınca davranabiliyorlar” dedi. Konyaspor’daki ilk sezonlarında Türkiye Kupası’nı kazandıklarını ve bunun kulüp tarihinde bir ilk olduğunu vurguladı. “Bu çılgıncaydı” sözleriyle bu durumu ifade etti.

Yaşanan Finansal Durum ve Başkanın Kararları

Douglas, Konyaspor’a transfer olduktan sonraki ilk altı ay boyunca maaşına dokunmadığını, hep bonuslarla geçindiğini belirtti. “Başkana gaz veriyorlardı, ‘Büyük Başkan’ diye bağırıyorlardı, Başkan da gaza gelip maç bonusu 40 bin diyordu” ifadesiyle kulübün iç dinamiklerine dikkat çekti. Bunun yanı sıra, Galatasaray ile berabere kaldıkları o sezon, başkanın sanki kazanmışlar gibi bonus dağıttığını da ekledi.

Konyaspor Dönemi ve Sonrası

Douglas, Konyaspor’a 2015-16 sezonun devre arasında Polonya’nın Lech Poznan takımından transfer olmuştu. Süper Lig’deki başarılı performansı sayesinde sezon sonunda Wolverhampton’a transfer oldu. 35 yaşındaki futbolcu, Konyaspor ile Türkiye Kupası şampiyonluğu da yaşamıştı.