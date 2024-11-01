“Eski Konyasporlu Futbolcudan Galatasaray İtirafı”

BARRY DOUGLAS’TAN KONYASPOR AÇIKLAMALARI

Günümüzde İskoçya’nın St Johnstone takımında görev alan Barry Douglas, Türkiye kariyeri üzerine yaptığı açıklamalarda dikkat çekici bilgiler verdi. 2016-2017 döneminde Konyaspor forması giyen Douglas, İskoçya’da bir podcast programında yaşadıklarını anlattı.

TÜRKİYE’DE YÖNETİM SIKINTILARI

Douglas, Türkiye’de kulüplerin yönetim şekli ile ilgili ilginç gözlemlerini paylaştı. Galatasaray maçıyla ilgili olarak “Kulüp alt sıralara giderse panikliyorlar ve bonus dağıtmak konusunda çılgınca davranabiliyorlar. O sezon Türkiye Kupası’nı kazandık. Kulüp tarihinde ilk kez. Bu çılgıncaydı,” ifadelerini kullandı.

BONUSLA GEÇİNMEK

Douglas, Türkiye’deki deneyimleri hakkında şunları ekledi: “Para nereden geliyordu bilmiyorum ama memnundum. İmza attıktan sonraki 6 ay maaşıma hiç dokunmadım, hep bonuslarla geçindim. Başkana gaz veriyorlardı, ‘Büyük Başkan’ diye bağırıyorlardı, Başkan da gaza gelip maç bonusu 40 bin diyordu.”

GALATASARAY MAÇI VE BONUS DAĞITIMI

Konyaspor’daki ilk sezonunda Galatasaray ile olan berabere kalma maçını hatırlatan Douglas, “Başkan gelip sanki kazanmışız gibi bonus dağıttı,” dedi. 2015-2016 sezonun devre arasında Polonya’nın Lech Poznan takımından Konyaspor’a transfer olan Douglas, burada gösterdiği başarılı performans sonucunda sezon sonunda İngiltere’nin Wolverhampton takımına geçiş yaptı. Konyaspor ile Türkiye Kupası zaferi yaşamış olan 35 yaşındaki futbolcu, bu anılarıyla Türk futboluna dair dikkat çekici noktalara değindi.