Eski Milletvekili Mehmet Altay Hayatını Kaybetti

53 YAŞINDAKİ MİLLETVEKİLİ HASTALIK NEDENİYLE VEFAT ETTİ

Eski AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay’ın bir süredir onkolojik bir hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi. Rahatsızlığı sebebiyle 16 Ocak’ta Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırılan Altay, sağlık durumunun kötüye gitmesi sonucu 20 Ocak’ta yoğun bakım ünitesine alındı. Kemoterapi süreci sonrası yoğun bakımda devam eden tedavisine rağmen, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ÜZÜNTÜYLE KARŞILANDI

AK Parti Uşak İl Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Altay’ın vefatının derin bir üzüntüyle karşılandığı ifade edildi. Açıklamada, “Uzun yıllar şehrimize hizmet etmiş olan önceki dönem Milletvekilimiz Mehmet Altay abimizin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve tüm hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz” denildi.

CENAZE TÖRENİNİN DETAYLARI

Mehmet Altay’ın cenazesinin, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü Ulubey ilçesi Halil Efendi Camii’nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Ulubey Mezarlığı’na defnedileceği duyuruldu.

