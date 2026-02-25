Eskişehir’de Kaçak Tütün Operasyonu Gerçekleştirildi

eskisehir-de-kacak-tutun-operasyonu-gerceklestirildi

Eskişehir’de devriye gezen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, halk sağlığını korumak ve haksız kazancı önlemek amacıyla kaçak tütün ürünleri satan kişilere yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

YASADIŞI ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonda; 5 milyon 800 bin adet bandrolsüz boş makaron, 60 bin adet dolu makaron, 205 kilogram kıyılmış tütün, 2 sigara sarma makinesi ve 1 kompresör güvenlik güçlerince ele geçirildi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili olarak polis ekipleri, 2 şüpheli kişiyi gözaltına aldı. Operasyonun devamının geleceği belirtiliyor.

