Eskişehir’de Uyuşturucu Bonzai Kapsülleri Mideden Çıkarıldı

Eskişehir’de polisin şüphe üzerine durdurduğu 25 yaşındaki S.A.’nın midesinde toplam 44 adet uyuşturucu bonzai kapsül bulundu.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Edinilen bilgilere göre, sık sık midesini tutan S.A., yurt dışından Eskişehir’e geldiği belirlenen şüpheli, kent girişinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerin ardından sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Hastanede gerçekleştirilen röntgen tetkikinde S.A.’nın midesinde 44 kapsül uyuşturucu madde tespit edildi.

CERAHİ MÜDAHALE İLE KAPSÜLLER ÇIKARILDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla acil olarak cerrahi müdahale gerçekleştirerek S.A.’nın midesinde bulunan 44 kapsül çıkarıldı. Yapılan detaylı incelemede bu kapsüllerin içeriklerinin uyuşturucu metamfetamin (bonzai) maddesinden oluştuğu belirlendi. Sağlık durumu düzelen S.A. hastaneden taburcu edildiğinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN TUTUKLAMA

Gözaltına alındıktan sonra yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., ‘uyuşturucu ticareti’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.