Eskişehir’de Uyuşturucu Operasyonunda 316 Şahıs Yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde son bir ay içinde gerçekleştirdikleri operasyonlar sonucunda 277 olayda toplam 316 kişiyi yakaladı.

OPERASYONLARDAN ÇARPICI SONUÇLAR

Yapılan aramalarda, 58 kilogram bonzai elde edilebileceği düşünülen 575 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 11 bin 821 adet sentetik ecza hapı, 2 kilogram 678 gram çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı madde, 5 tane hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 18 adet fişek, ayrıca 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKILAN ŞÜPHELİLER

Haklarında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak” suçundan işlem yapılan 60 şüpheliden 18’i, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 18 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.