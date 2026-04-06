Eskişehir Yolunda Feci Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, 46 ALS 749 plakalı otomobil, Ali G. yönetiminde Eskişehir istikametine doğru ilerlerken, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Bu esnada, Fatih A. idaresindeki 06 FRE 823 plakalı otomobil ile çarpıştı.

FECİ KAZADA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından, durumu bildiren ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda, 46 ALS 749 plakalı aracın sürücüsü Ali G. ile beraberindeki yolcu Mevlüt S., 06 FRE 823 plaka birimin sürücüsü Fatih A. ve babası Hasan A.’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

AĞIR YARALILAR VAR

Ayrıca kazanın etkisiyle her iki araçta bulunan iki kişi ciddi yaralanmalar yaşadı. Kazanın ardından cenazeler, olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatarak incelemelere devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

