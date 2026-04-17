Eşme Belediyesine Operasyon: Başkan ve Eşi Gözaltında

UŞAK’TA BELEDİYE BAŞKANI İLE EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uşak’ta, CHP’li Eşme Belediyesi ile ilişkili “irtikap” suçlaması üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde, Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve eşi dahil olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.

Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturma nedeniyle, Belediye Başkanı Tozan, eşi Burcu Tozan ve dört şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden tespit edilen adreslere operasyon düzenleyerek, Başkan Tozan, eşi Burcu Tozan ile birlikte 3 şüpheliyi yakaladı.

Polis tarafından Eşme Belediyesi’nde gerçekleştirilen arama sırasında, bazı dijital materyallerin ele geçirildiği bildirildi.

Yakalama kararı bulunan bir şüphelinin gözaltına alınması için çalışmalar devam ediyor.