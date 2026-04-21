Eşme’de Yolsuzluk Operasyonu: Belediye Başkanı Tozan Tutuklandı

UŞAK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, GÖZALTILARLA İLGİLİ SORUŞTURMA YÜRÜTÜYOR

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği soruşturma çerçevesinde, Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan, şoförü M.F., Eşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde görevli İ.U., belediye personeli H.D. ve Eşme Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi R.S.S. gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Soruşturma sürecinde, Yılmaz Tozan’ın özel kalem müdürü S.B. de gözaltına alındı. Meclis Üyesi R.S.S. ve belediye personeli H.D.’nin, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Başkan Yılmaz Tozan, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve irtikap” suçlamasıyla, şoförü M.F. ve zabıta görevlisi İ.U. ise, “suç işleme amacıyla kurulan örgüte üye olma veya yardım etme ve irtikap” suçlarından tutuklanması talebiyle adli merciye sevk edildi. Burcu Tozan ve özel kalem müdürü S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılması için başvuruda bulundu.

ŞÜPHELİLERİN HAKINDAKİ İDDİALAR CİDDİ

Yürütülen soruşturma neticesinde, şüphelilerin, alkollü mekanların kapanış saatlerinin değiştirilmesi karşılığında iş yerlerinden menfaat sağladığı, ilçenin geleneksel festivali olan Uluslararası Eşme Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali’nde sanatçılara ödenen ücretlerin yüksek gösterilerek haksız kazanç elde edildiği, bazı iş yerlerine uygunsuz ruhsat verilmesi karşılığında menfaat sağlandığı bildirildi. Ayrıca, Yılmaz Tozan’ın şoförü M.F.’nin banka hesaplarında olağandışı para hareketleri tespit edildi.

BELEDİYE BAŞKANI VE EŞİ, ŞÜPHELİLER ARASINDA

Eşme Belediyesi’nde yürütülen “irtikap” suçuna dair soruşturma çerçevesinde, 17 Nisan’da Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan, şoförü M.F., Eşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde görevli İ.U. ve belediye personeli H.D. gözaltına alınmıştı. Ayrıca, CHP’li Eşme Belediyesi Meclis Üyesi R.S.S.’ye yönelik de yakalama kararı çıkarıldığı belirtiliyor. Şüphelilerden O.Ü.’nünse başka bir suç nedeniyle cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

YILMAZ TOZAN’IN SİYASİ GEÇMİŞİ

Uşak’ın Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, 31 Mart 2024’teki yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’nden belediye başkanlığına seçilmişti. Tozan, ilçede aldığı oy oranıyla dikkat çekmiş, yüzde 54,58’lik bir destekle göreve başlamıştı. 1973 doğumlu olan Tozan, 2014 yılında da CHP adına Uşak İl Genel Meclisi’nde görev almıştı.