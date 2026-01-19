Esra Ezmeci’ye Yanlış Ünvan Kullanımından Ceza Verildi

İSTANBUL BEŞİKTAŞ’TA KLİNİK PSİKOLOG SUÇLAMASI

İstanbul Beşiktaş’ta ofisinde “klinik psikolog” unvanını kullandığı belirlenen Esra Ezmeci hakkında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan denetimlerde Ezmeci’nin bu unvanı kullanabilmesi için gerekli olan resmi diplomasının olmadığı tespit edildi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün denetim süreci, sonrasında savcılık soruşturması ve mahkeme aşamasıyla devam etti.

HAPİS CEZASI KARARI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda Esra Ezmeci, “Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun” gereğince suçlu bulundu. Mahkeme, Ezmeci’ye 10 ay hapis cezası verirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

YANLIŞ HABER SUÇLAMASI

Kararın ardından bir açıklama yapan Esra Ezmeci, hem psikoloji alanında eğitim aldığını hem de yüksek lisans yaptığını belirtti. Klinik psikoloji unvanı için geçmişte dava açtığını ifade eden Ezmeci, kendisi hakkında kasıtlı olarak yanlış haberler yapıldığını savundu. “Haberi Sözcü yaptı. Hem psikoloji hem yüksek lisansı yaptım. Uygulamalı psikoloji yüksek lisansı bitirdim. 7 sene sonra klinik psikoloji için ben dava açtım. O unvan benim de hakkım diyerek dava açtım. Şimdi kasten yalan haber yaptılar. Yalan haberlere dava açacağım.” diye konuştu.

İTİRAZ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Ezmeci’nin yerel mahkeme kararına karşı üst mahkemeye itiraz ettiği öğrenildi. Söz konusu dosyadaki hukuki süreç devam ediyor.