Ethereum’da Yükselişi Destekleyen Borsa Rezervleri Düşüyor

Ethereum, 10 Kasım’da ulaştığı 3 bin 633 dolarlık zirvenin ardından iki haftaya yakın bir süre boyunca düşüş yaşadı ve 21 Kasım’da 2 bin 680 dolara geriledi. Ancak bu seviyeden sonra güçlü bir toparlanma gösteren Ethereum, yeniden 3 bin doların üzerine çıkarak son 7 gün içinde yüzde 7’den fazla değer kazanımı elde etti. Yine de fiyat, ağustos ayında görülen tüm zamanların zirvesinin yaklaşık yüzde 40 altında kalmayı sürdürüyor.

BORSALARDAKİ ARZDAKİ AZALMA

Yükselişi tetikleyen en önemli etkenlerden biri, borsalarda tutulmakta olan Ethereum miktarının hızla düşmesiydi. CryptoQuant’a göre, temmuz ayının başında 20,9 milyon olan borsa rezervleri şu anda 16,8 milyon ETH’ye gerilemiş durumda. Satışa hazır token sayısının azalması, kısa vadeli satış baskısını azaltarak fiyatlar için olumlu bir ortam yaratıyor. Grafiklerde düşen kama formasyonundan yukarı doğru bir çıkış gerçekleştiren Ethereum için 3 bin 96 dolar direnç seviyesi dikkat çekiyor.

DİRENÇ VE DESTEK SEVİYELERİ

Bu eşik aşıldığında 3 bin 600 dolara doğru bir yükseliş hareketinin mümkün olduğu öngörülüyor. Diğer yandan, Ethereum’un 3 bin doların altına sarkması durumunda ise 2 bin 750 dolar önemli bir destek noktası olarak izlenecek.

