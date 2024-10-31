“Etiketlerdeki Hile: Gıda Güvenliğine Dikkat!”

TÜKETİCİLERİ UYARMA GİRİŞİMİ

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen incelemelerde aynı üründe birden fazla etiket bulunduğu ve bu etiketlerin değişik üretim ve son tüketim tarihlerine sahip olduğu bilgisi edinildi. Bu durum, tüketicilerin yanıltılması ve sağlıklarının tehlikeye atılması anlamına geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığıyla oynayan firmaları ifşa etme konusunda kararlılığını sürdürürken, tüketicilere önemli bir uyarıda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, tüketicileri gıda alışverişlerinde daha dikkatli olmaya davet ediyor. Ürün etiketlerini titizlikle incelemek, üretim ve son tüketim tarihlerini kontrol etmek, şüpheli durumlarda yetkililere bildirmek büyük önem taşıyor. Bakanlık, tüketicilerin özellikle gıda alışverişi yaparken birçok detayı göz önünde bulundurması gerektiğini hatırlatıyor. Sucuk, salam gibi şarküteri ürünlerinin ambalajsız ve açık bir şekilde satılmasının yasak olduğunu ve üzerlerinde son kullanma tarihi, ürün miktarı ve muhafaza koşulları gibi bilgileri taşımayan ürünlerin satışının da yasak olduğunu vurguladı. Ayrıca, ambalajlı gıdalardaki son kullanma tarihine dikkat ederek alışveriş yapmanın sağlık açısından ne denli önemli olduğunu aktardı.