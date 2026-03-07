Etiler’de Gece Kulübü Yangını ve Cinayet Olayı

İSTANBUL’DA GECE KULÜBÜNE ATEŞ VE SİLAHLI SALDIRI

İstanbul Etiler’de bir gece kulübü, 4 Şubat sabahı saat 06.00 sıralarında ateşe verildi ve sahibine silahlı saldırı düzenlendi. Müşterilerin kulüpten ayrılmasının ardından, bir kişi gece kulübü önüne gelerek, elindeki yanıcı maddeyi kulüp girişine döktü ve ateşe verdi. Yangının çıkmasıyla birlikte, çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gece kulübünün giriş kısmında meydana gelen yangını başarılı bir şekilde kontrol altına aldı.

YANGINDAN SONRA SİLAHLI SALDIRI

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Ancak, yangının üzerinden saatler geçtikten sonra gece kulübü sahibi, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda vurulan kişinin 53 yaşındaki Yusuf Durmuş olduğu öğrenildi.

GECE KULÜBÜNÜN SAHİBİ ÖLDÜ

Durmuş, vücuduna dört kurşun isabet etmesi sonucunda hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı; ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan bu iki olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı ve cinayetin bir çetenin işlediği belirlendi. Gece kulübünde çıkan yangının cinayetle bağlantısının olup olmadığı ise halen araştırılmaya devam ediyor.