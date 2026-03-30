Etimesgut Belediyesinde Usulsüzlük Soruşturmasında Dört Gözaltı

Ankara BATI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN GÖZALTI KARARI

Etimesgut Belediyesinde tespit edilen usulsüzlüklere yönelik sürdürülen soruşturma çerçevesinde, “zimmet” suçlamasıyla 4 belediye çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan elde edilen bilgilere göre, Sayıştay Başkanlığı tarafından Etimesgut Belediye Başkanlığında 2025 yılı hesap ve işlemlerinin olağan denetimleri sırasında, aşevi, yemek alımı ve dağıtımı faaliyetleri ile Etimkent A.Ş’nin hesaplarında usulsüzlükler tespit edildiği duyuruldu.

USULSUZLUKLARIN DETAYLARI

Bu doğrultuda, sermayesinin tamamı Etimesgut Belediye Başkanlığına ait iştirak şirketi olan Etimkent A.Ş. Genel Müdürü M.Ç, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Mutemeti S.K. ve Etimkent A.Ş kasa sorumlusu H.B. hakkında “zimmet” suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANDA ARAMA VE GÖZALTILAR

Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğinden temin edilen arama kararları doğrultusunda, şüphelilerin ikametleri ve iş yerlerinde eş zamanlı olarak arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi ve tüm zanlılar gözaltına alındı.