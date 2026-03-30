Etimesgut Belediyesinde Usulsüzlük Soruşturmasında Dört Gözaltı

Ankara BATI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN GÖZALTI KARARI

Etimesgut Belediyesinde tespit edilen usulsüzlüklere yönelik sürdürülen soruşturma çerçevesinde, “zimmet” suçlamasıyla 4 belediye çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan elde edilen bilgilere göre, Sayıştay Başkanlığı tarafından Etimesgut Belediye Başkanlığında 2025 yılı hesap ve işlemlerinin olağan denetimleri sırasında, aşevi, yemek alımı ve dağıtımı faaliyetleri ile Etimkent A.Ş’nin hesaplarında usulsüzlükler tespit edildiği duyuruldu.

USULSUZLUKLARIN DETAYLARI

Bu doğrultuda, sermayesinin tamamı Etimesgut Belediye Başkanlığına ait iştirak şirketi olan Etimkent A.Ş. Genel Müdürü M.Ç, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Mutemeti S.K. ve Etimkent A.Ş kasa sorumlusu H.B. hakkında “zimmet” suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANDA ARAMA VE GÖZALTILAR

Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğinden temin edilen arama kararları doğrultusunda, şüphelilerin ikametleri ve iş yerlerinde eş zamanlı olarak arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi ve tüm zanlılar gözaltına alındı.

Gündem

Vodafone 5G Hizmetini Türkiye’de Başlatıyor

Vodafone, 1 Nisan'da Türkiye ile birlikte 23 ülkede 5G hizmetini başlatarak 81 il ve 922 ilçeye eş zamanlı olarak sinyal verecek.
Gündem

Galatasaray’dan Transferde Fenerbahçe Şoku: Osayi-Samuel

Galatasaray, yeni sezonda sağ bek transferi için Fenerbahçe'nin eski yıldızını gündemine aldı ve bu oyuncu için izleme çalışmalarına başladı.
Gündem

Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin ile Ayrılık Gerçekleşti

Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin ile ilişkisini sonlandırdığını açıkladı ve milli oyuncuya katkıları için teşekkür etti.
Gündem

Etimesgut Belediyesi’nde Zimmet Suçu Operasyonu: 4 Gözaltı

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, belediyeye yönelik yürütülen operasyonla ilgili, şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonucu 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Gündem

A Milli Takımın 2026 Dünya Kupası Hedefi Büyüyor

A Milli Takım, Kosova'yı yenmesi durumunda, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma şansı elde edecek. ABD'deki yorumcular, takımın performansını tartıştı.