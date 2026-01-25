Etkili Kar Fırtınası ABD’yi Vurdu: 800 Binden Fazla Kişi Elektriksiz Kaldı

etkili-kar-firtinasi-abd-yi-vurdu-800-binden-fazla-kisi-elektriksiz-kaldi

ABD’DE ZOR GÜNLER

Ülkede etkili olan kar fırtınası, yaşamı neredeyse durma noktasına getirdi. New York’tan New Mexico’ya kadar uzanan geniş bir alanda, 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Uçuş takibi yapan bir siteye göre, planlanan 10 bin 100’den fazla uçuş iptal edilirken, yalnızca dün 4 binden fazla uçuş da iptal olmuştu.

17 EYALETTE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Başkan, fırtınaları “tarihi” olarak tanımlayarak, Kuzey Carolina, Güney Carolina, Virginia, Batı Virginia, Tennessee, Georgia, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi ve Indiana’da federal acil durum ilan etti. İç Güvenlik Bakanlığı, başkent Washington DC’nin yer aldığı Columbia bölgesi dahil olmak üzere, 17 eyalette hava acil durumu ilan etti. Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki hafta boyunca ülkenin doğusunun büyük bölümünün kar, karla karışık yağmur ve tehlikeli derecede soğuk hava koşullarının etkisinde kalacağını açıkladı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

New York’ta soğuklar nedeniyle yaşamını yitirdiği düşünülen üç kişinin cesedine ulaşıldı. Manhattan ve Brooklyn bölgelerinde evsiz olduğu tahmin edilen bu kişilerin cansız bedenlerine ulaşıldığı bildirildi. Yerel polis, bir kadın ve iki erkeğin soğuktan hayatını kaybettiğini ve olayda herhangi bir suç unsuru bulunmadığını vurguladı. Basında çıkan haberlerde, cesetlerin bulunduğu gün sıcaklıkların gece eksi 12 dereceye kadar düştüğü ifade edildi.

