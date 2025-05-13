Etna Ve Kanlaon Patladı: Yanardağ Faaliyetleri

ETNA YANARDAĞI’NDA VOLKANİK FAALİYETLER YÜKSELDİ

İtalya’nın en aktif yanardağı olan Etna, son zamanlarda yaşanan volkanik aktivitelerle dikkat çekiyor. Gece saatlerinde başlayan lav ve kül püskürtmeleri, 2 bin 900 metre yükseklikteki güneydoğu kraterinden gerçekleşti. Bu durum, yanardağdan çıkan yoğun lav akışını ve etkileyici görüntüleri beraberinde getirdi. Kraterden sızan magma, yanardağın yan tarafında güneydoğu yönüne doğru sürüklendi. Yapılan açıklamalara göre, sabah saatlerinde bu kül ve lav püskürtme faaliyetleri sona erdi. Sicilya Adası’ndaki Etna’da, kaydedilen son bu volkanik etkinlik, son birkaç ay içinde görülen 13’üncü etkinlik olarak öne çıkıyor.

KANLAON YANARDAĞI’NDAN ANİ PATLAMA

Başka bir yanardağ patlaması Filipinler’in Negros Adası’nda yer alan Kanlaon Yanardağı’nda gerçekleşti. Yetkililer, patlamanın 5 dakika sürdüğünü ve bu süre zarfında yanardağdan yaklaşık 3 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürüldüğünü duyurdu. Yanardağa yakın yerleşim alanlarında yaşayan vatandaşlara tahliye çağrısı yapılırken, halka lav akışı, kaya parçaları ve kül yağışları gibi potansiyel tehlikelere karşı dikkatli olmaları belirtildi. Bu tür olayların, çevre güvenliği açısından önem taşıdığı vurgulanıyor.