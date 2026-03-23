Euro Bölgesi’nde Tüketici Güveni Düşüş Yaşadı

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından açıklanan Mart ayı verileri, Euro Bölgesi’nde tüketici güveninin belirgin şekilde gerilediğini gösteriyor. Şubat ayında -12,2 seviyesinde bulunan endeks, Mart’ta -16,3’e düşerek son 2,5 yılın en düşük seviyesine inmiş durumda.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Piyasalardaki beklentiler, endeksin -16 civarına gerileyeceği yönündeydi. Ancak açıklanan verinin bu tahminlerin biraz altında kalması, tüketici güvenindeki zayıflamanın devam ettiğine işaret ediyor.

EN DÜŞÜK SEVİYE

Bu gelişmeyle birlikte, tüketici güveni Ekim 2023’ten bu yana görülen en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

