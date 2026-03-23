Kuzey Kore İlişkileri: Japonya’ya Kapılar Kapatıldı

Kim Yo-jong’dan Takaichi’ye Tepki

Kuzey Kore’nin üst düzey yetkilisi Kim Yo-jong, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği 19 Mart tarihli görüşmeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Takaichi’nin bu görüşmede Kuzey Kore ile bir zirve yapılması yönünde niyetinin gündeme geldiğini belirten Kim, bunun tamamen tek taraflı bir teşebbüs olduğunu vurguladı. Kim Yo-jong, “Japonya Başbakanı tarafımızca tanınmayan bir meseleyi çözmek isterse, devlet yönetimi olarak onunla ne görüşme ne de yüz yüze gelme niyetimiz olacaktır” şeklinde net bir ifade kullandı.

GÖRÜŞMELER İÇİN TUTUM DEĞİŞİMİ ZORUNLU

İki ülke arasındaki üst düzey bir görüşmenin gerçekleşmesi adına Japonya’nın tutumunu değiştirmesi gerektiğini belirten Kim, Tokyo yönetiminin, “tarihsel akışa uymayan uygulamaları ve alışkanlıklarından vazgeçmesi” gerektiğini dile getirdi. Japonya’nın mevcut tavrını sert bir dille eleştiren Kim, “Hala modası geçmiş düşünce biçimlerine saplanmış bir tarafla konuşacak hiçbir şeyimiz yok” ifadelerini kullandı.

KİŞİSEL DURUŞUNU AÇIKLADI

Kim Yo-jong ayrıca, Japonya Başbakanı Takaichi’nin Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’a gelmesini istemediğini aktararak, bunun kendi “şahsi duruşu” olduğunu iletti.

Kırklareli’nde Yangınla Kasten Öldürme İddiası

Kırklareli'nde bir evde çıkan yangında 73 yaşındaki M.A'nın ölümü üzerine gözaltına alınan kadın, tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
USS Gerald R Ford’un Girit Adası’ndaki Durumu Açıklandı

ABD'ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisinde büyük bir yangın çıktığı bildirildi. Geminin akıbeti ve konumu hakkında detaylar netleşti.
Ağrı Dağında Kaybolan Kadın Dağcı İçin Arama Başlatıldı

Ağrı Dağı'nda kötü hava koşulları nedeniyle geri dönen ve sonrasında kaybolan kadın dağcı için acil arama çalışmaları başladı.
Spor Salonunda Fenalaşan Hemşire Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta bir spor salonunda antrenman sırasında, 47 yaşındaki hemşire kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
İran’dan İsrail’e Bir Kez Daha Füze Saldırısı

İsrail, Dimona kentini bir kez daha hedef alarak füzelerle vurdu. Olay sırasında sirenler çalarken, bazı noktalarda hasar meydana geldi.