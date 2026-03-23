Kuzey Kore İlişkileri: Japonya’ya Kapılar Kapatıldı

Kim Yo-jong’dan Takaichi’ye Tepki

Kuzey Kore’nin üst düzey yetkilisi Kim Yo-jong, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği 19 Mart tarihli görüşmeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Takaichi’nin bu görüşmede Kuzey Kore ile bir zirve yapılması yönünde niyetinin gündeme geldiğini belirten Kim, bunun tamamen tek taraflı bir teşebbüs olduğunu vurguladı. Kim Yo-jong, “Japonya Başbakanı tarafımızca tanınmayan bir meseleyi çözmek isterse, devlet yönetimi olarak onunla ne görüşme ne de yüz yüze gelme niyetimiz olacaktır” şeklinde net bir ifade kullandı.

GÖRÜŞMELER İÇİN TUTUM DEĞİŞİMİ ZORUNLU

İki ülke arasındaki üst düzey bir görüşmenin gerçekleşmesi adına Japonya’nın tutumunu değiştirmesi gerektiğini belirten Kim, Tokyo yönetiminin, “tarihsel akışa uymayan uygulamaları ve alışkanlıklarından vazgeçmesi” gerektiğini dile getirdi. Japonya’nın mevcut tavrını sert bir dille eleştiren Kim, “Hala modası geçmiş düşünce biçimlerine saplanmış bir tarafla konuşacak hiçbir şeyimiz yok” ifadelerini kullandı.

KİŞİSEL DURUŞUNU AÇIKLADI

Kim Yo-jong ayrıca, Japonya Başbakanı Takaichi’nin Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’a gelmesini istemediğini aktararak, bunun kendi “şahsi duruşu” olduğunu iletti.