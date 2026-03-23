Yatırımcılar Altın İçin Kuyrukta Bekliyor

Körfez’deki çatışmaların sonucu belirsiz kalmaya devam ediyor. Brent petrol fiyatları yukarı yönlü bir hareket sergilerken, dünya borsaları ve değerli metaller aşağı yönlü bir eğilim göstermeye devam ediyor. Özellikle altın, yeni haftaya sert bir düşüşle başlayarak yurtta kuyumcular önünde uzun kuyrukların oluşmasına yol açtı. Kapalıçarşı’da gram altın alış fiyatı yaklaşık 6 bin 555 lira, satış fiyatı ise 6 bin 800 lira gibi seviyelerde işlem görmekte. Çeyrek altın fiyatları 10 bin lira seviyelerine gerilerken, yarım altın 20 bin lira, Cumhuriyet altını ise 40 bin lira civarına gerileyerek alıcı buluyor. Fiyatlardaki bu düşüş, küçük yatırımcıların ilgisini artırırken, gram ve çeyrek altına olan talep dikkat çeken bir artış göstermekte.

FİYATLAR DÜŞTÜ AMA ALAMIYORUZ

Altın almak amacıyla Kapalıçarşı’ya gelen vatandaşlardan Hüsamettin Aydın, fiyatların düşmesine rağmen alım gücünün sınırlı kaldığını ifade ederek, “Borcumuz var, borcumuzu karşılamak için geldik. Fiyatlar düştüğü için alalım diyoruz ama gücümüz yettiği kadar alacağız” şeklinde konuştu.

BİR SAATTİR KUYRUKTAYIM

Tolga Ağca, işvereni tarafından altın almaya gönderildiğini belirterek, “3-5 gram alalım diye geldik ama bir saattir kuyrukta bekliyorum. Ani düşüşten faydalanmak isteyen çok kişi var” dedi.

EMEKLİ MAAŞIMLA ALTIN ALACAĞIM

Emine Serbest de altın fiyatlarının düşmesini fırsat olarak gördüğünü belirterek, “Üç kuruşumuzu değerlendirmek için geldik. Yarım saat oldu bekliyorum. Emekli maaşımla 3-5 gram alacağım” açıklamasında bulundu.

2 SAATTİR SIRADAYIM

Veli İnan ise uzun süredir fiyatlardaki düşüşü beklediğini belirterek, “Bugün düşmüşken alalım dedik. 2 saattir sırada bekliyorum. Bütçeme göre 50 gram altın alacağım” diyerek düşüncelerini aktardı. Kapalıçarşı’daki kalabalığa dikkat çeken Hızır Akdemir de “Millet kuyruğa girmişti. Altın fiyatı hala yüksek ama düşüş olunca herkes almak istiyor” şeklinde ifade etti.