Netanyahu: Anlaşma İsrail’in Çıkarlarını Koruyacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ve Lübnan’a yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonlarla ilgili bir video mesaj yayınladı. Netanyahu, bu video ile birlikte erken saatlerde ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

ANLAŞMA İSRAİL’İN ÇIKARLARINI GARANTİ ALTINA ALACAK

Netanyahu, Trump’ın İsrail ve ABD ordularının elde ettiği askeri kazanımları siyasi bir anlaşmaya dönüştürebileceğine inandığını aktararak, bu sürecin İsrail’in çıkarlarını koruyacak bir biçimde ilerlemesi gerektiğini vurguladı. Sahadaki operasyonları hakkında da bilgi veren Netanyahu, İran ve Lübnan’a yönelik saldırıların devam ettiğini belirtirken, “Füze programını ve nükleer programı sistematik biçimde tahrip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

HİZBULLAH’A AĞIR DARBE

Netanyahu, Hizbullah’a karşı yürütülen operasyonların da sürdüğünü dile getirerek, örgüte karşı “ağır darbeler” indirdiklerini dile getirdi. Ayrıca, kısa süre önce iki nükleer bilim insanının etkisiz hale getirildiğini öne süren Netanyahu, İsrail’in bölgedeki askeri ve istihbari faaliyetlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini de kaydetti.

