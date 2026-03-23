İzmir’de Genç Müzisyen Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

İzmir’in Konak ilçesinde iki grup arasında yaşanan bir tartışma, bıçaklı kavgaya dönüşerek bir kişinin ölümüne yol açtı. Olay, gece yarısı 00.30 sıralarında Emir Sultan Mahallesi Kuruçay Meydanı’nda gerçekleşti. Müzisyen arkadaşlarını ziyarete giden 31 yaşındaki Emre Duman, beraberinde arkadaşı ile birlikteyken bir grup tarafından durduruldu. Duman ile bu grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya evrildi. Kavga sırasında Duman, göğsünden bıçaklandı ve ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI KAYBETTİ

Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Hızla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Duman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Duman’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda kavgaya karıştıkları belirlenen İ.L. (25), İ.L. (62), S.L. (19), B.İ. (23) ve Ç.T. (33), polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltındaki beş şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.