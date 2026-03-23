Kolombiya’da Askeri Nakliye Uçağı Kaza Yaptı

Kolombiya’da Kaza

Güney Amerika’da ki Kolombiya, acı bir olayla sarsıldı. Ülkenin kuzeybatısında bulunan Panama, kuzeyde Karayip Denizi, doğuda Venezuela ve Brezilya, güneyde Ekvador ve Peru, batıda ise Büyük Okyanus ile çevrili olan bölgede, Kolombiya Hava Kuvvetlerine ait FAC-10016 tescilli C-130H Hercules tipi nakliye uçağı, Putumayo yönetim bölgesinin Puerto Leguizamo kasabası yakınlarında kaza kırıma uğradı.

UÇAKTAKİ ASKERLERİN DURUMU

İlk veriler ışığında, uçakta 110’dan fazla askeri personelin bulunduğu ifade edilirken, şu ana dek 20 askerin kurtarıldığı bilgisi verildi. Kaza, askeri destek uçağının kalkışından sadece kısa bir süre sonra, yerleşim merkezinden yaklaşık 3 kilometre mesafede gerçekleşti.

ASKERİ BİRİMLER OLAY YERİNDE

Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez, sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada, kaza bölgesine çok sayıda sivil savunma ve arama-kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu. Hercules tipi uçağın, askeri personeli taşırken kaza geçirdiğini aktaran Sanchez, “Askeri birimler olay yerine intikal etmiş durumdadır, ancak henüz can kaybı sayısı ve kazanın kesin nedeni belirlenmemiştir.” şeklinde bilgi verdi.

DERİN Üzüntü VE SORUŞTURMA

Sanchez, kaza hakkında bir soruşturma başlatıldığını ve “Resmi bilgiler netleşene kadar spekülasyonlardan kaçınılması çağrısında bulunuyorum. Bu, ülkemiz için derin acı veren bir olaydır. Dualarımız kederli ailelerin yanında olsun.” dedi. Görüntülerde, nakliye uçağının düştüğü alanda siyah dumanlar ve alevlerin yükseldiği gözlemleniyor.