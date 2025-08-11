Euro’Da Son Durum Ne?

Euro ve Yatırımcı Beklentileri

Euro, yatırımcıların ekonomik, politik ve parasal beklentilerini değerlendirmesiyle, Ağustos ortasında geçtiğimiz ayın 2021 zirvelerinin biraz altında, 1,16 dolar civarında seyrediyor. Dikkatler, Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Ukrayna’daki çatışmaya çözüm bulmayı amaçlayan toplantıya çevrildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin bu toplantıya katılması beklenmiyor.

Fed’in Faiz Beklentileri ve ECB’nin Kararları

ABD’de, özellikle zayıf istihdam verileri ve zayıf ISM Hizmetler PMI’ının ardından, Fed’in yakın vadede faiz indirimlerine yönelik beklentiler artıyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise geçen yıl sekiz faiz indiriminin ardından Temmuz ayında mevcut indirim döngüsünü sonlandırdı. Bu durum, borçlanma maliyetlerini Kasım 2022’den bu yana en düşük seviyeye getiriyor. Ancak, bazı piyasa katılımcıları yıl sonundan önce başka bir ECB indirimi olasılığını değerlendiriyor.

Euro Bölgesi Ekonomisi ve Riskler

Ekonomik cephede, Euro Bölgesi GSYİH’si ikinci çeyrekte yüzde 0,1 büyürken, enflasyon Temmuz ayında yüzde 2 seviyesinde sabit kalıyor. Fakat, Avrupa Birliği’nin ABD’ye ihraç edilen çoğu Avrupa malına yüzde 15 gümrük vergisi getirmesiyle riskler de devam ediyor.

Euro’nun Güncel Durumu

Euro/dolar paritesi güne 1.1641 seviyesinden başladı. Gün içerisinde en düşük 1.1638, en yüksek ise 1.1677 seviyelerini gördü. Şu anda 1.1643 seviyesinde işlem görüyor. Euro kuru, güne 47.47 liradan başladı ve gün içinde en düşük 47.38 lira, en yüksek 47.62 lira seviyesini kaydetti. Şu an 47.44 liradan alıcı buluyor.