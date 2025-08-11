Euro İle İlgili Güncel Durum Nedir?

EURO’NUN DURUMU

Yatırımcıların ekonomik, siyasi ve parasal beklentilerini değerlendirmesiyle Euro, Ağustos ayının ortasında 2021 zirvelerinin biraz altında, yaklaşık 1,16 dolar seviyesinde işlem görüyor. Dikkatler, Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki çatışma için bir çözüm arayışına yönelik yapacağı toplantıya yöneldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin bu görüşmeye katılmayacağı bildiriliyor.

FAİZ BEKLENTİLERİ ARTIYOR

ABD’deki zayıf istihdam verileri ve düşük ISM Hizmetler PMI sonuçlarının ardından, Fed’in yakın bir zamanda faiz indirimlerine gideceği beklentileri artış gösteriyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise, geçen yıl sekiz faizde yaptığı indirimin ardından Temmuz ayında mevcut faiz indirim döngüsünü sona erdirdi ve bu durum, borçlanma maliyetlerini Kasım 2022’den bu yana en düşük seviyeye getirdi. Ancak bazı piyasa katılımcıları, yıl sonuna kadar başka bir ECB indirim sürecinin olabileceğini düşünüyor.

EKONOMİK GÖRÜNÜM

Ekonomik veriler açısından, Euro Bölgesi’nin GSYİH’si ikinci çeyrek itibarıyla yüzde 0,1 oranında bir büyüme kaydetti. Temmuz ayı enflasyonu ise yüzde 2 seviyesinde sabit kaldı. Ancak, Avrupa Birliği’nin ABD’ye ihraç edilen birçok Avrupa malı için yüzde 15 gümrük vergisi uygulama kararı almasıyla birçok riskin devam ettiği gözlemleniyor.

PARİTE DEĞERLERİ

Euro/dolar paritesi, güne 1.1641 seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1.1638, en yüksek 1.1677 seviyelerine ulaştı ve şu an 1.1643 seviyesinde yer alıyor. Euro/TL ise 47.47 liradan işlem görmeye başladı. Gün içerisinde en düşük 47.38 lira, en yüksek ise 47.62 lira seviyeleri görüldü ve şu an 47.44 lira seviyesinde işlem görüyor.