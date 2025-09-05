Euro NCAP, 2026’dan İtibaren Tuşlara Dönüyor

EURO NCAP’TEKİ YENİ GÜVENLİK STANDARTLARI

Euro NCAP, araç güvenliği konusunda önemli bir değişiklik yapıyor. Sürücüleri dikkatinden uzaklaştıran dokunmatik ekranların aşırı kullanımına karşı önlem alan bu kurum, 2026’dan itibaren temel sürüş fonksiyonlarını sadece ekran üzerinden yöneten araçlara 5 yıldız verilmeyeceğini açıkladı.

2026’DAN 2029’A DEĞİŞEN KURALLAR

Bu yeni düzenlemeye göre, eğer 2026’dan itibaren sis farları, sinyal, dörtlü flaşörler ve silecekler yalnızca dokunmatik ekrandan kontrol ediliyorsa, bu araçlar Euro NCAP testlerinde en yüksek güvenlik notunu alamayacak. 2029’dan sonra ise kriterlerin daha da sertleşmesi bekleniyor. Klima kontrolleri ve ses seviyesi ayarları gibi sık kullanılan fonksiyonların da yalnızca ekrandan kontrol edilmesi durumunda puan kaybı yaşanacak.

ARAŞTIRMALAR DİKKAT DAĞILMASINI GÖSTERİYOR

Euro NCAP’in bu kararda, araştırma verileri de etkili oldu. Her 4 kazadan 1’i, sürücünün dikkatinin dağılmasından kaynaklanıyor. Yapılan testler, Apple CarPlay menüsünün kullanımının, hafif alkollü araç kullanmaktan 5 kat daha fazla dikkat dağıttığını ortaya koyuyor. Dokunmatik ekran kullanımı, telefonla mesaj atmaktan bile daha tehlikeli bulunuyor.

OTOMOTİVDE YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI

Bu karar bir regülasyon olmasa da, üreticilerin Euro NCAP’ten 5 yıldız alma isteğindeki artış, fiziksel tuşlara dönüşü hızlandırabilir. Mercedes gibi otomobil markalarının, yapay zekâ destekli sesli komut sistemleri geliştirdiği biliniyor. Bu sayede menü karmaşasının azalması ve sürücülerin dikkatinin daha az dağılması hedefleniyor.

AB VE ABD ARASINDAKİ FARKLAR

Bu konu, Avrupa Birliği Parlamentosu’na da taşınmış olsa da, henüz yasal bir zorunluluk getirilmedi. ABD’de US NCAP kriterlerinin Euro NCAP ile uyumlu olmasının gerektiği vurgulansa da, özellikle Tesla gibi markaların etkisiyle ABD’nin daha esnek davranabileceği düşünülüyor.